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Происшествия

Еще один пензенец погиб в спецоперации на Украине

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Во время специальной операции на Украине погиб уроженец Пензенской области Александр Белов. Молодой человек был студентом 2-го курса факультета физической культуры и спорта Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

О гибели пензенца сообщается на сайте вуза.

«Преподаватели и однокурсники отзываются о нем как о порядочном, добром, ответственном и исполнительном человеке», - говорится в некрологе.

Александр Белов служил в десантном полку. Он погиб 7 марта.

По официальным данным, молодой человек стал 19-м уроженцем Пензенской области, погибшим на Украине. 7 апреля в Нижней Елюзани простились с 30-летним военнослужащим Ринатом Улубиковым. Погребение проходило с воинскими почестями.

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Источник — фото rsu.edu.ru
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