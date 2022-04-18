Еще один пензенец погиб в спецоперации на Украине

Во время специальной операции на Украине погиб уроженец Пензенской области Александр Белов. Молодой человек был студентом 2-го курса факультета физической культуры и спорта Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.
О гибели пензенца сообщается на сайте вуза.
«Преподаватели и однокурсники отзываются о нем как о порядочном, добром, ответственном и исполнительном человеке», - говорится в некрологе.
Александр Белов служил в десантном полку. Он погиб 7 марта.
По официальным данным, молодой человек стал 19-м уроженцем Пензенской области, погибшим на Украине. 7 апреля в Нижней Елюзани простились с 30-летним военнослужащим Ринатом Улубиковым. Погребение проходило с воинскими почестями.
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