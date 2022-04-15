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Происшествия

Долгий путь домой: пензенец поспешил и оказался на необитаемом острове

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Вечером в четверг, 14 апреля, житель Пензы попал в ловушку и едва не погиб.

Сообщение поступило сначала в службу 112, а затем, в 21:38, - в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра: на острове реки Суры между плотиной ТЭЦ-1 и мостом автодороги М5 находится человек. Он не в состоянии выбраться на берег и просит о помощи.

Спасатели созвонились с пострадавшим, уточнили его местоположение, оперативно прибыли на место и приступили к поиску, используя звуковые и световые приборы.

Процесс значительно осложнялся тем, что мужчина весьма приблизительно обозначал свое местонахождение. Никаких осветительных приборов у него не было, голос ослаб, вокруг царила полнейшая темнота.

«Двигаясь вдоль реки, местами - по подтопленной и труднопроходимой местности, после более чем четырехчасового поиска спасатели обнаружили пострадавшего. Они посадили его в надувную лодку и транспортировали на берег», - рассказали в ГУ ППСЦ.

Мужчина объяснил, что попал на остров, намереваясь срезать путь домой. От помощи медиков пензенец отказался. Его привезли на спасательную станцию «Центральная», сообщили о произошедшем жене и отправили домой на прибывшем за ним автомобиле.

В поисково-спасательной операции от пожарно-спасательного центра были задействованы 6 человек и 2 единицы специальной техники.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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