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Происшествия

На ул. Ульяновской в Пензе кот выпал с девятого этажа и выжил

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Утром в среду, 13 апреля, пензенские спасатели пришли на помощь домашнему коту, упавшему с высоты.

В 7:05 специалистам поступило сообщение о том, что в доме на улице Ульяновской животное упало с девятого этажа на козырек подъезда.

«Прибыв по адресу, спасатели по лестнице поднялись на козырек, сняли живого, но травмированного кота и передали хозяйке», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Накануне им удалось спасти щенка, оказавшегося на островке посреди водоема в районе Ташкентской улицы.

По словам местных жителей, собака сидела на берегу несколько дней - без еды, в окружении воды. Сильное течение не давало возможности перебраться на сторону людей. Рыбаки, которые часто приходили на это место, пытались вызволить пса из плена, но тот не шел в руки.

Сотрудники ППСЦ прибыли на место со всем необходимым снаряжением. Добраться на другой берег получилось быстро, а вот на то, чтобы поймать одичавшее животное, потребовалось время. Тем не менее все окончилось благополучно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Молодцы ППСЦ! Только зп-мизер!!

Гость||

Мы в ответе за братьев наших меньших! Пусть каждый питомец будет счастлив и чувствует доброту и заботу хозяев! Берегите их!!!

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы ППСЦ! Только зп-мизер!!
че мизер много они получают много, больше рабочего однозначно

Гость||

Без кота и жизнь не та

Гость||

А чо, на фото 9-ти этажный дом? ПИ!!! Мож 9 метров?

Гость||

На фото пятиэтажка. КОт сначала подпрыгнул на четыре этажа.

Гость||

Гость писал(a):

А чо, на фото 9-ти этажный дом? ПИ!!! Мож 9 метров?
Не принимай иллюстрацию так буквально.

Имя: Гость
Комментарий:

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