На ул. Ульяновской в Пензе кот выпал с девятого этажа и выжил

13.04.2022 | 12:25

Утром в среду, 13 апреля, пензенские спасатели пришли на помощь домашнему коту, упавшему с высоты.

В 7:05 специалистам поступило сообщение о том, что в доме на улице Ульяновской животное упало с девятого этажа на козырек подъезда.

«Прибыв по адресу, спасатели по лестнице поднялись на козырек, сняли живого, но травмированного кота и передали хозяйке», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Накануне им удалось спасти щенка, оказавшегося на островке посреди водоема в районе Ташкентской улицы.

По словам местных жителей, собака сидела на берегу несколько дней - без еды, в окружении воды. Сильное течение не давало возможности перебраться на сторону людей. Рыбаки, которые часто приходили на это место, пытались вызволить пса из плена, но тот не шел в руки.

Сотрудники ППСЦ прибыли на место со всем необходимым снаряжением. Добраться на другой берег получилось быстро, а вот на то, чтобы поймать одичавшее животное, потребовалось время. Тем не менее все окончилось благополучно.