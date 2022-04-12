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Происшествия

Из горящего дома в Ахунах пожарные спасли 2 человек и эвакуировали 18

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Поздним вечером в понедельник, 11 апреля, в пензенском микрорайоне Ахуны случился серьезный пожар.

Сигнал о возгорании в доме № 20 на Ботанической улице поступил на пульт дежурного МЧС в 23:50.

На борьбу с огнем привлекалось 40 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС спасли 2 человек и эвакуировали 18.

«Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного 6-квартирного одноэтажного дома, обложенного кирпичом, общей площадью 500 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух разбушевался опять

Гость||

Так не бушуй

Гость||

Надеюсь они застраховали своё жильё

Гость||

Что страхуй, что не страхуй - всё равно получишь ...

Имя: Гость
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