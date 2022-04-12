Из горящего дома в Ахунах пожарные спасли 2 человек и эвакуировали 18

12.04.2022 | 09:27

Поздним вечером в понедельник, 11 апреля, в пензенском микрорайоне Ахуны случился серьезный пожар.

Сигнал о возгорании в доме № 20 на Ботанической улице поступил на пульт дежурного МЧС в 23:50.

На борьбу с огнем привлекалось 40 человек личного состава и 8 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС спасли 2 человек и эвакуировали 18.

«Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного 6-квартирного одноэтажного дома, обложенного кирпичом, общей площадью 500 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.