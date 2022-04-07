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Происшествия

Приставы взыскали с виновников преступлений и ДТП более 2 млн

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С начала 2022 года пензенские приставы взыскали более 2 млн руб. в пользу людей, пострадавших в результате преступлений.

«Так, гражданина Б. из-за его несдержанности в выражении своих эмоции в отношении друга суд приговорил к возмещению морального вреда и ущерба», - пояснили в пресс-службе УФССП.

Зачинщик драки должен был заплатить товарищу 250 тыс. руб. Мужчина не погасил задолженность добровольно, но вмешательство приставов заставило его это сделать. Правда, после инцидента дружеские отношения прекратились.

Еще один гражданин стал виновником ДТП и должен был заплатить 630 тыс. руб., чтобы компенсировать ущерб. Внести деньги он не успел - скончался.

В итоге его имущество, на которое были наложены ограничения, перешло наследникам, а те погасили долг.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

что им может спасибо сказать за это?

Гость||

А у нас грошовый долг с должника взыскать не могут, мало того, еще и помогли ему арестованное имущество продать. Это дармоеды и тунеядцы,всех разогнать, бессмысленная контора

Имя: Гость
Комментарий:

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