В Пензе ищут 68-летнего мужчину с седыми усами и бородкой

В Пензе объявили в розыск 68-летнего мужчину. Место нахождения Анатолия Михайловича Кривулина неизвестно с субботы, 2 апреля.
Представители местного поискового отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о пропаже 5-го числа. По их данным, рост мужчины 170 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые короткие.
Особые приметы: седые усы и бородка. Предположительно, мужчина одет в синюю куртку и темные штаны. На ногах синие полуботинки, на голове серая фуражка.
Всех, кто обладает какими-либо сведениями о том, где может находиться Анатолий Кривулин, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули участники поискового отряда.
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