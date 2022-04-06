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В Пензе ищут 68-летнего мужчину с седыми усами и бородкой

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В Пензе объявили в розыск 68-летнего мужчину. Место нахождения Анатолия Михайловича Кривулина неизвестно с субботы, 2 апреля.

Представители местного поискового отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о пропаже 5-го числа. По их данным, рост мужчины 170 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые короткие.

Особые приметы: седые усы и бородка. Предположительно, мужчина одет в синюю куртку и темные штаны. На ногах синие полуботинки, на голове серая фуражка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о том, где может находиться Анатолий Кривулин, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

«Нужна помощь добровольцев», - подчеркнули участники поискового отряда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото lizaalert.org
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Гость||

А зачем его ищут? Отдохнуть не дают человеку

Гость||

Ушёл и не вернулся или совершил противоправное действие и нам стоит его опасаться?

Гость||

Всякое бывает,но не преступник это факт.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неизвестно с субботы, 2 апреля
А сёдня 6 апреля. Он уже мог помереть. Очень оперативно вы ищите людей.

Имя: Гость
Комментарий:

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