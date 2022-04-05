В Пензе разыскали мальчика, ушедшего за продуктами

В Пензе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего ребенка. Инцидент произошел в микрорайоне Шуист в понедельник, 4 апреля.
«В 17:35 в ходе патрулирования Железнодорожного района росгвардейцы получили информацию о пропаже ребенка. К стражам порядка обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее 9-летний сын ушел за продуктами и не вернулся домой», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Женщина описала ребенка, и правоохранители отправились на поиски.
Похожий мальчик был замечен в одном из дворов на улице Клары Цеткин всего через 15 минут. Ребенок играл со старшими ребятами. Оказалось, именно его разыскивала мать.
В итоге мальчика передали законным представителям.
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Сейчас очень страшно детей отпускать безконтрольно куда-то. А в моём детстве мы летом утром уходили и до ночи гуляли на улице. Хорошо если домой поесть придёшь. И на речку, и в лес, и по дачам лазили за ягодами и яблоками.Одни везде ходили без родителей. А сейчас мир таит на каждом шагу опасность.