В Пензе разыскали мальчика, ушедшего за продуктами

05.04.2022 | 09:48

В Пензе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего ребенка. Инцидент произошел в микрорайоне Шуист в понедельник, 4 апреля.

«В 17:35 в ходе патрулирования Железнодорожного района росгвардейцы получили информацию о пропаже ребенка. К стражам порядка обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее 9-летний сын ушел за продуктами и не вернулся домой», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Женщина описала ребенка, и правоохранители отправились на поиски.

Похожий мальчик был замечен в одном из дворов на улице Клары Цеткин всего через 15 минут. Ребенок играл со старшими ребятами. Оказалось, именно его разыскивала мать.

В итоге мальчика передали законным представителям.