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Происшествия

В Пензе разыскали мальчика, ушедшего за продуктами

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В Пензе сотрудники Росгвардии разыскали пропавшего ребенка. Инцидент произошел в микрорайоне Шуист в понедельник, 4 апреля.

«В 17:35 в ходе патрулирования Железнодорожного района росгвардейцы получили информацию о пропаже ребенка. К стражам порядка обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее 9-летний сын ушел за продуктами и не вернулся домой», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Женщина описала ребенка, и правоохранители отправились на поиски.

Похожий мальчик был замечен в одном из дворов на улице Клары Цеткин всего через 15 минут. Ребенок играл со старшими ребятами. Оказалось, именно его разыскивала мать.

В итоге мальчика передали законным представителям.

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Источник — фото vk.com/rosgvardprivo_official
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Гость||

Сейчас очень страшно детей отпускать безконтрольно куда-то. А в моём детстве мы летом утром уходили и до ночи гуляли на улице. Хорошо если домой поесть придёшь. И на речку, и в лес, и по дачам лазили за ягодами и яблоками.Одни везде ходили без родителей. А сейчас мир таит на каждом шагу опасность.

Гость||

Заблуждаетесь! В начале 70-х лично спас своего друга от смерти, от рук маньяка. Всегда это было, просто кто то нарывался, а кого то эта чаша сия миновала. А "отпускали" потому что не владели статистикой, ибо она была закрытой.

Имя: Гость
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