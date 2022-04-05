В Пензе очевидец снял горящий автомобиль на проезжей части

05.04.2022 | 19:31

Вечером во вторник, 5 апреля, в Пензе загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Антонова.

Видео с места ЧП выложили в городском водительском чате в Viber. На кадрах запечатлено, как легковая машина (предположительно, иномарка) полыхала на проезжей части.

Борьбой с пламенем занимались несколько молодых людей. Им удалось ликвидировать возгорание при помощи огнетушителей.

Что могло стать причиной пожара, не сообщается. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В этот же день в Пензе потушили возгорание на улице Ладожской, 37. Огонь охватил помещение и часть коридора на площади 30 кв. м. Из горящей квартиры спасли троих человек - двух взрослых и двухлетнего ребенка.