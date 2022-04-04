Двое пензенцев пытались вынести из магазина спиртное на 15 тысяч рублей

04.04.2022 | 12:20

15 тысяч рублей - в такую сумму оценивается товар, который вынесли двое мужчин из пензенского магазина.

Инцидент произошел 2 апреля в супермаркете на улице Антонова. Сигнал о нем поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который патрулировал улицы на спецавтомобиле.

Росгвардейцы прибыли по адресу и прямо на месте задержали мужчину, который попытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию более чем на 9 тысяч рублей.

Когда стражи порядка начали выяснять обстоятельства кражи, выяснилось, что любитель дорогого спиртного действовал не один, а в паре с подельником, который припрятал бутылки с горячительным еще на 6 тысяч.

«Задержанными оказались жители Пензы 47 и 34 лет. Их передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.