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Происшествия

Двое пензенцев пытались вынести из магазина спиртное на 15 тысяч рублей

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15 тысяч рублей - в такую сумму оценивается товар, который вынесли двое мужчин из пензенского магазина.

Инцидент произошел 2 апреля в супермаркете на улице Антонова. Сигнал о нем поступил экипажу группы задержания вневедомственной охраны, который патрулировал улицы на спецавтомобиле.

Росгвардейцы прибыли по адресу и прямо на месте задержали мужчину, который попытался пронести мимо кассы алкогольную продукцию более чем на 9 тысяч рублей.

Когда стражи порядка начали выяснять обстоятельства кражи, выяснилось, что любитель дорогого спиртного действовал не один, а в паре с подельником, который припрятал бутылки с горячительным еще на 6 тысяч.

«Задержанными оказались жители Пензы 47 и 34 лет. Их передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Не повезло.

Гость||

Ништяк

Гость||

жаль не пришлось хорошо нажраться

Гость||

Последнее время тоже все время хочется нажраться и пасть как озимые.Но своя цистерна уже выпита,печень грустно напоминает об этом время от времени.

Гость||

Гость писал(a):

Последнее время тоже все время хочется нажраться и пасть как озимые.Но своя цистерна уже выпита,печень грустно напоминает об этом время от времени.
а у меня бы печень еще погоняла градусы да карман быстро пустеет

Имя: Гость
Комментарий:

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