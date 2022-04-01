В Пензе водитель Nissan Vanette въехал в стоящий эвакуатор

01.04.2022 | 13:43

Поздним вечером в четверг, 31 марта, в Пензе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, в 23:03 у дома № 14 на улице 8 Марта столкнулись Nissan Vanette под управлением 31-летнего водителя мужчины, ГАЗ-33023, Skoda Fabia и Chevrolet Astro.

Информация об аварии поступила в Пензенский пожарно-спасательный центр. Диспетчер службы 03 сообщил, что автомобиль наехал на стоящий на обочине эвакуатор «Газель», в легковушке зажаты люди.

Спасатели оперативно прибыли на место. К этому времени медики скорой помощи уже извлекли пассажира автомобиля Nissan из салона.

Специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут» и деблокировали водителя, сообщается на сайте ППСЦ.

«В результате происшествия 34-летний пассажир Nissan Vanette получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.