В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали двое подростков

31.03.2022 | 12:47

В среду, 30 марта, в Пензенской области двое подростков пострадали в авариях. Подробности инцидентов сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Первое ДТП случилось в Кузнецке. По предварительным данным, около 15:45 на улице Белинского рядом с домом № 109 72-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 16-летнюю девушку-пешехода.

Прибывшие на место аварии медики приняли решение о ее госпитализации.

Вторая авария, в результате которой пострадал подросток, произошла в Колышлейском районе.

По предварительной информации, около 16:00 на 53-м километре дороги Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково под колеса автомобиля ВАЗ-2110 под управлением 25-летнего водителя попал 16-летний юноша. Медики госпитализировали несовершеннолетнего.

Сейчас в обстоятельствах аварий разбираются сотрудники Госавтоинспекции.