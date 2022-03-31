В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали двое подростков

В среду, 30 марта, в Пензенской области двое подростков пострадали в авариях. Подробности инцидентов сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
Первое ДТП случилось в Кузнецке. По предварительным данным, около 15:45 на улице Белинского рядом с домом № 109 72-летний водитель «Лады-Приоры» сбил 16-летнюю девушку-пешехода.
Прибывшие на место аварии медики приняли решение о ее госпитализации.
Вторая авария, в результате которой пострадал подросток, произошла в Колышлейском районе.
По предварительной информации, около 16:00 на 53-м километре дороги Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково под колеса автомобиля ВАЗ-2110 под управлением 25-летнего водителя попал 16-летний юноша. Медики госпитализировали несовершеннолетнего.
Сейчас в обстоятельствах аварий разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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penzainform.ru писал(a):Так это ДТП получается произошло в Тамбовской области, так как 53-й километр этой дороги находится в 53-х километрах от г.Тамбова. Тогда давайте и все события Тамбовской области размещать на ПензаИнформ!