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Происшествия

Спасатели сняли с пензячки кольцо, не допустили пожара и добились тишины

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Последние дни стали горячими для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра - им не раз приходилось выручать горожан из сложных ситуаций.

Во вторник, 29 марта, в 14:45 в поисково-спасательную службу обратился участковый уполномоченный полиции. Он рассказал, что в квартире на проспекте Строителей заперся неадекватный мужчина, который шумит, причиняя соседям неудобство.

Прибывшие по адресу спасатели в присутствии полицейских и родственников гражданина при помощи специального инструмента открыли входную дверь, обеспечив доступ в квартиру. Медицинские работники приняли необходимые меры, заботу о мужчине взяли на себя родственники.

В этот же день в 20:27 на спасательную станцию «Центральная» (ул. Лермонтова, 34) обратилась за помощью пензячка. У нее никак не получалось снять кольцо с руки, палец вокруг сильно распух.

«Спасатели с помощью специального инструмента осторожно сняли кольцо с пальца, освободив владелицу от дискомфорта и боли», - сообщается на сайте учреждения.

В ночь на среду, 30 марта, сотрудникам ППСЦ пришлось выезжать еще на одну опасную ситуацию.

В 1:35 оперативный дежурный городского отдела полиции № 3 сообщил, что хозяйка квартиры в многоэтажке на Ульяновской улице не может попасть домой из-за поломки замка входной двери, а на газовой плите готовится пища.

Прибыв по адресу, специалисты с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли дверь и впустили женщину внутрь.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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