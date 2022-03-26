В Пензе двое детей оказались в опасности из-за сломанного замка

26.03.2022 | 12:19

Вечером в четверг, 24 марта, в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонила взволнованная жительница Пензы.

Она рассказала, что в квартире дома на улице Клары Цеткин заперты двое ее детей, одному из которых - 2 года, другому - 11.

Несмотря на то что старший ребенок вполне самостоятелен, пензячка не смогла попасть домой, так как замок сломался. Дети оказались заблокированными в жилище.

Спасатели оперативно прибыли по адресу и вскрыли дверь.

«Дети не пострадали, доступ к ним был обеспечен своевременно», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Пензенским спасателям нередко приходится выручать малышей из беды. Один из последних инцидентов случился 1 марта на улице Гоголя: автовладелица заперла маленького ребенка в машине и ушла, а когда вернулась, не смогла открыть заблокированную дверь. Спасатели в присутствии полицейских разбили заднее стекло и открыли дверь.

В октябре 2021 года двое детей в возрасте 1 и 2,5 года заперлись в квартире: старший закрыл входную дверь на задвижку, когда дома никого из взрослых не было. На помощь вновь пришли спасатели.