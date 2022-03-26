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Происшествия

В Пензе двое детей оказались в опасности из-за сломанного замка

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Вечером в четверг, 24 марта, в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонила взволнованная жительница Пензы.

Она рассказала, что в квартире дома на улице Клары Цеткин заперты двое ее детей, одному из которых - 2 года, другому - 11.

Несмотря на то что старший ребенок вполне самостоятелен, пензячка не смогла попасть домой, так как замок сломался. Дети оказались заблокированными в жилище.

Спасатели оперативно прибыли по адресу и вскрыли дверь.

«Дети не пострадали, доступ к ним был обеспечен своевременно», - сообщается на сайте ГУ «ППСЦ».

Пензенским спасателям нередко приходится выручать малышей из беды. Один из последних инцидентов случился 1 марта на улице Гоголя: автовладелица заперла маленького ребенка в машине и ушла, а когда вернулась, не смогла открыть заблокированную дверь. Спасатели в присутствии полицейских разбили заднее стекло и открыли дверь.

В октябре 2021 года двое детей в возрасте 1 и 2,5 года заперлись в квартире: старший закрыл входную дверь на задвижку, когда дома никого из взрослых не было. На помощь вновь пришли спасатели.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Вечером в четверг, 24 марта, в

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Сегодня уже суббота,час дня.

Гость||

Мамку засудят, что детей младше 12лет дома одних оставила? Тем более младший вообще мелкий. Хоть фактически и многие оставляют школьников дома ненадолго, но формально "не положено", и случись что такое, перед опекой не оправдаешься.

Гость||

Что за заголовок такой? Ни в какой опасности они не оказались, дома с 11-летним братом или сестрой 2-летнему некоторое время побыть без мамы вполне безопасно. Она же не в запой ушла на несколько дней, а наверняка в магазин какой-нибудь ненадолго. Главное, чтобы старший следил, чтобы младший никуда не залез и не ел без мамы твёрдую пищу (если подавится, старший ребёнок не сможет оказать помощь, а счёт в таких случаях идёт на минуты). А в остальных случаях старший может и скорую вызвать и пожарных и полицию, вывести младшего наружу при чрезвычайной ситуации в квартире или на балкон хотя бы, если дверь сломалась.

А вот чем думала автовладелица, закрывшая ребёнка в машине, неизвестно. Нельзя закрывать в салоне ни детей, ни животных, да и взрослых тоже нежелательно. Машины сейчас почти герметичны, а если ещё и на солнце салон нагреется, это смертельно опасно. Такие случаи были, к сожалению.

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