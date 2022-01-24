В Пензенской области в ДТП с двумя грузовиками пострадал пешеход

24.01.2022 | 12:49

В минувшие выходные в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Одна из аварий была в Нижнеломовском районе 21 января. По предварительным данным, в 19:50 на 558-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись два грузовика: Scania с полуприцепом под управлением 47-летнего шофера и Renault Master с водителем того же возраста.

После удара Scania сбила пешехода - 56-летнего мужчину. Он получил травмы и был отправлен в больницу.

Второе ДТП произошло в Кузнецке 22 января.

Предварительно установлено, что в 17:05 напротив дома № 74 на улице Стекловской 39-летний водитель «Лады-Калины» сбил двух женщин 81 года и 59 лет. Старшей потребовалась госпитализация, младшую медики после осмотра отпустили.

По обоим фактам проводится проверка.