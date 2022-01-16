Момент ДТП на ул. Стрельбищенской в Пензе попал на видео

16.01.2022 | 10:48

В субботу, 15 января, в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео момента столкновения машин на Стрельбищенской улице в Пензе.

ДТП случилось около 11:15 напротив дома № 23.

На кадрах владелец регистратора, запечатлевшего момент аварии, двигается в крайнем правом ряду по Стрельбищенской улице в сторону ее пересечения с Измайлова. Он останавливается на запрещающий сигнал светофора.

Через некоторое время во второй полосе движения водитель автомобиля Renault Duster въезжает в стоящий впереди него ЗАЗ «Шанс», а тот в свою очередь ударяется в другое авто.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, за рулем Renault Duster находился мужчина 1962 года рождения. Он скончался на месте происшествия.

«Вероятно, плохо человеку стало, нога на педали газа, оттого и колеса крутятся. Умер за рулем, не редкость. Бывает. Хорошо, не на трассе, не на скорости», «Скончался он явно не от ДТП, а может, и ДТП произошло, что был приступ», - поделились наблюдениями пользователи, комментировавшие ролик.