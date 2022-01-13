Соцсети: Чуть не убил людей и скрылся с места ДТП

13.01.2022 | 10:23

В среду, 12 января, в сообществе Нижнего Ломова в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о грубом нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии с участием двух автомобилей.

«Чуть не убил людей и скрылся с места ДТП», - гласит подпись к фото, на котором запечатлена перевернувшаяся в кювете машина.

ДТП произошло 11 января на трассе М5 в районе 541-го километра - не доезжая Атмиса. Водитель черного автомобиля, предположительно ВАЗ-2109 или 2114, выехал на полосу встречного движения, обгоняя в попутном направлении «Ниву», но не рассчитал скорость для маневра.

«Дело могло бы закончиться лобовым столкновением, однако нарушитель успел среагировать и свернул обратно в свою полосу, задев тех, кого обгонял, и «столкнул» их в кювет, после чего «Нива» перевернулась. Ехавший позади «Нивы» водитель «Тойоты Камри» из Земетчино также «улетел» в кювет. Нарушитель задел машины по касательной и скрылся с места происшествия», - описал ситуацию автор.

Пострадавшие от его действий водители «Нивы» и иномарки ищут свидетелей происшествия: может, кто-то ехал в это время с регистратором по трассе и готов предоставить запись.

«Возможно, и сам нарушитель прочитает эту запись, раскается и добровольно придет в отдел Нижнеломовского ГИБДД», - добавил автор сообщения.