На проспекте Победы «Ладу» разворотило в ДТП с тремя авто

12.01.2022 | 11:11

В среду, 12 января, на проспекте Победы в Пензе, в районе Цыганского Поселка, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил очевидец ее последствий. По словам мужчины, около 10:00 на повороте к школе № 9, что на улице Фадеева, столкнулись три авто.

«Внедорожник ударил «Ладу-Калину», которая затем отскочила на третью машину. Скорее всего, водитель «Лады» выехал с второстепенной дороги на красный сигнал светофора», - рассказал пензенец.

На предоставленных им фотографиях видно, что все транспортные средства повреждены, особенно «Калина», у которой смяло заднюю часть.

Официальной информации об аварии пока нет.