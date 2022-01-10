Жители Лунинского района остались без воды из-за аварии на сетях

10.01.2022 | 10:24

В Лунинском районе из-за коммунальной аварии жители остались без воды. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в закрытом режиме в понедельник, 10 января.

Он не уточнил, когда именно случилось ЧП, но водоснабжение жилых домов до сих пор не восстановлено. Пустить ресурс по трубам должны 10-го числа.

Глава региона поручил подготовить проектно-сметную документацию для замены километрового участка сетей.

«Потребность в реконструкции ветхих коммуникаций остается. Олег Мельниченко отметил необходимость проведения ремонта посредством включения объекта в соответствующую госпрограмму», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В праздники авария на сетях случилась и в Пензе - на улице Каракозова. Для проведения восстановительных работ движение транспорта по участку приостановили на целый день.