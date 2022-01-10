Происшествия

Жители Лунинского района остались без воды из-за аварии на сетях

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В Лунинском районе из-за коммунальной аварии жители остались без воды. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в закрытом режиме в понедельник, 10 января.

Он не уточнил, когда именно случилось ЧП, но водоснабжение жилых домов до сих пор не восстановлено. Пустить ресурс по трубам должны 10-го числа.

Глава региона поручил подготовить проектно-сметную документацию для замены километрового участка сетей.

«Потребность в реконструкции ветхих коммуникаций остается. Олег Мельниченко отметил необходимость проведения ремонта посредством включения объекта в соответствующую госпрограмму», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В праздники авария на сетях случилась и в Пензе - на улице Каракозова. Для проведения восстановительных работ движение транспорта по участку приостановили на целый день.

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Гость||

Да не заморачивайтесь слишком по поводу отсутствия там воды, я точно знаю, что они сами 87% проголосовали в сентябре за такую жизнь

Гость||

И опять в сентябре проголосуют за жуликов и воров.

Гость||

Почему совещание в правительстве Пензенской области прошло в закрытом режиме? Что скрывают???

Гость||

Я рад.

Гость||

Гость писал(a):

Почему совещание в правительстве Пензенской области прошло в закрытом режиме? Что скрывают???
Они там друг другу писюны показывали?

Гость||

Гость писал(a):

И опять в сентябре проголосуют
А ты можешь поскакать, вон туда:

Гость||

В закрытом режиме они премии за усердный труд между собой делили, а деньги люьят тишину и потные ладошки

Имя: Гость
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