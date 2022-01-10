Происшествия

МЧС: Большая часть погибших в огне жителей области были пьяными

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В понедельник, 10 января, в ГУ МЧС России по Пензенской области подвели итоги работы в праздники, которые длились с 31 декабря по 9 января.

Начальник управления Дмитрий Козлов сообщил, что подразделения 106 раз выезжали по тревоге: 59 - на тушение возгораний, 29 - по ложным вызовам и 18 - на ликвидацию последствий ДТП.

За это время случилось 59 пожаров, в которых погибли 12 человек (8 мужчин и 4 женщины). Рост количества ЧП по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 28%, числа умерших - в четыре раза.

41% возгораний произошли в городах, 59% - в сельской местности; 75% - в жилом секторе. Среди жертв один человек в возрасте 20-40 лет, четыре - 41-60, семь - свыше 60. Восемь погибших (67%) находились в состоянии алкогольного опьянения.

В каждом из случаев люди скончались до прибытия на место подразделений пожарной охраны.

«Крупных пожаров и пожаров с детской гибелью не допущено, происшествий на воде не зафиксировано», - подчеркнул Дмитрий Козлов.

Он уточнил, что зарегистрировано три пожара с групповой гибелью: два в Пензе (1 января на улице Ватутина и 6 января на улице Мира) и один в Каменском районе (2 января).

Среди основных причин - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации оборудования.

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Гость||

По пьяни газом хлопали

Гость||

Петух на тебя поглядывает. Косит леловым, глазом.

Гость||

Забалтывает тему своей кармы

До него и пили,и искрили, а такой гибели людей не было. Дядя мутный

Гость||

Святой Архимандрит!

Имя: Гость
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