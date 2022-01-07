Происшествия

В Никольском районе в ДТП погибли 7-летний мальчик и его мать

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В пятницу, 7 января, в Никольском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли ребенок и его мать.

Предварительно установлено, что около 12:00 на 43-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка столкнулись две машины.

«43-летний житель Никольска не справился с управлением автомобиля Lada Kalina, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение со следовавшим во встречном направлении Chevrolet Orlando с государственным регистрационным знаком Тамбовской области под управлением 44-летнего водителя», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В результате аварии 49-летняя пассажирка «Лады» и ее 7-летний сын от полученных травм погибли. Водителя и еще одного пассажира - 16-летнего подростка - доставили в больницу.

Водителю и пассажиру иномарки госпитализация не потребовалась.

«На место ДТП выезжал прокурор Никольского района Артем Леонтьев. Прокуратурой района организована проверка исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании участка автодороги, на котором произошло ДТП. По факту ДТП органом внутренних дел проводится доследственная проверка», - добавила Светлана Артамонова.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

а я думал фура опять загубила

Имя: Гость
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