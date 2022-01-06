Происшествия

В Кузнецке парень выпал с 6-го этажа, момент попал на видео

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В ночь на четверг, 6 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель региона по имени Шамиль, рассказавший о травмировании своего приятеля.

«Моего товарища избили и сбросили с шестого этажа, сейчас ситуация СОС!» - написал мужчина.

Он предоставил запись с камеры телефона, на которую попало само происшествие. На кадрах видно, что молодого человека, раздетого по пояс, сначала держат за руку и ногу (штанину), а потом он падает.

«Парень переломанный и в коме лежит в больнице в Кузнецке, ему сделали две операции, гемоглобин в нулях, на транспорте нельзя перевозить, только на вертолете, его срочно надо перевезти в Пензу, там нету даже МРТ», - пояснил Шамиль.

Он разослал видео по региональным группам в социальных сетях, в постах мужчина обратился к губернатору с просьбой о содействии в предоставлении услуг санавиации.

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Источник — www.instagram.com/shamil_a666aa
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