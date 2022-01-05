Происшествия

Житель Пензенской области уехал из дома на машине и пропал

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Пензенские волонтеры сообщили о пропаже человека. В среду, 5 января, была опубликована информация о 73-летнем жителе Нижнего Ломова Михаиле Михайловиче Усанове.

По данным участников регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», 24 декабря мужчина уехал из дома на автомобиле Nissan Terrano коричневого цвета. С тех пор место его нахождения неизвестно.

Рост пропавшего 165 см, телосложение худощавое, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые. Особая примета - усы. На мужчине черная одежда и обувь: короткая куртка, джинсы, ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Сообщить информацию о месте нахождения мужчины можно и по номеру: 112.

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Источник — Фото lizaalert.org
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Гость||

Кличка мачете,раньше в боевиках снимался,в Москве поди тараканов рубает в китайском ресторане

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