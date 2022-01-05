Житель Пензенской области уехал из дома на машине и пропал

Пензенские волонтеры сообщили о пропаже человека. В среду, 5 января, была опубликована информация о 73-летнем жителе Нижнего Ломова Михаиле Михайловиче Усанове.
По данным участников регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», 24 декабря мужчина уехал из дома на автомобиле Nissan Terrano коричневого цвета. С тех пор место его нахождения неизвестно.
Рост пропавшего 165 см, телосложение худощавое, волосы короткие темно-русые, глаза серо-зеленые. Особая примета - усы. На мужчине черная одежда и обувь: короткая куртка, джинсы, ботинки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.
Сообщить информацию о месте нахождения мужчины можно и по номеру: 112.
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