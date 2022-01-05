За пять дней в Пензе к травматологам обратилось 562 человека

05.01.2022 | 14:48

С 1 по 5 января в Пензе пациентами травматологов стали 562 человека.

В травмпункт на Пионерской обратилось 403 горожанина, в травматологический приемник стационара городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина - 159 пострадавших, из которых 36 были госпитализированы.

У 101 пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма, сообщается на странице лечебного заведения в Instagram.

«Напоминаем, что сложные погодные условия - это повод быть аккуратными и внимательными при передвижении по улицам. И, самое главное, не торопитесь! Врачи отмечают, что именно спешка становится основной причиной падений», - рекомендуют специалисты.

Перед новогодними праздниками пензенцев предупредили, что большое количество травм связано с падениями на льду.

«При травме ног, головы, позвоночника следует немедленно вызвать скорую помощь к месту, где это произошло. Если вы получили перелом лучевой кости (это самая частая травма) и можете сами добраться до травмпункта, зафиксируйте руку с помощью шарфа или косынки и направляйтесь к врачу. Травмпункты будут работать круглосуточно», - проинструктировала граждан главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Оксана Коробкова.