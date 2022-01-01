В Кондоле 22-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП

01.01.2022 | 11:33

За минувшие сутки в Пензенской области случилось два серьезных ДТП, один человек погиб.

Об инцидентах сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В пятницу, 31 декабря, у дома на Пензенской, 145, в Кузнецке столкнулись три автомобиля: Volkswagen Jetta, которым управлял 24-летний молодой человек, Mercedes с 25-летним водителем и Datsun с 53-летним мужчиной за рулем.

Бригада скорой помощи отпустила после осмотра водителей автомобилей Volkswagen и Mercedes, а водителя Datsun и его 29-летнюю спутницу медики госпитализировали с травмами.

А в новогоднюю ночь трагедия произошла в селе Кондоль Пензенского района. В 3:20 у дома № 62 на Саратовской автомобиль ВАЗ-2114 врезался в препятствие.

22-летний молодой человек, находившийся за рулем «четырнадцатой», погиб на месте.