Происшествия

В Кондоле 22-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП

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За минувшие сутки в Пензенской области случилось два серьезных ДТП, один человек погиб.

Об инцидентах сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В пятницу, 31 декабря, у дома на Пензенской, 145, в Кузнецке столкнулись три автомобиля: Volkswagen Jetta, которым управлял 24-летний молодой человек, Mercedes с 25-летним водителем и Datsun с 53-летним мужчиной за рулем.

Бригада скорой помощи отпустила после осмотра водителей автомобилей Volkswagen и Mercedes, а водителя Datsun и его 29-летнюю спутницу медики госпитализировали с травмами.

А в новогоднюю ночь трагедия произошла в селе Кондоль Пензенского района. В 3:20 у дома № 62 на Саратовской автомобиль ВАЗ-2114 врезался в препятствие.

22-летний молодой человек, находившийся за рулем «четырнадцатой», погиб на месте.

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Гость||

Запретить малолеткам до 25 лет право управлять авто, не умеют, дебилы

Гость||

Гость писал(a):

Запретить малолеткам до 25 лет право управлять авто, не умеют, дебилы
А ты смешной.

Гость||

На несколько дурачков на дороге меньше.

Гость||

"хорошие" новости с утра Нового года....

Гость||

Дурачек пишит...

Гость||

Гость писал(a):

Запретить малолеткам до 25 лет право управлять авто, не умеют, дебилы
Погонять хочется, о последствиях не думают. "крутые" все, как яйца, сваренные

Гость||

Рвался на федеральную трассу,но препятствие спасло неповинных людей.

Гость||

синий поди малолетка в колхозе

Гость||

Какая трагедия!Какая потеря для Родины!

Имя: Гость
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