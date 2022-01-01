Новый год встретили на посту почти 700 сотрудников МЧС

01.01.2022 | 17:20

Такой новогодней ночи и врагу не пожелаешь. В доме на улице Ватутина до сих пор не отойдут от стресса. В одной из квартир произошел пожар.

«У сына ребенок еще маленький, я проснулась - чем-то пахнет, не понимаю. Забегаю на кухню - у нас дым! Крикнула сыну, выбежали, там дым вовсю, ребенка быстрее завернула и отнесла к соседям, вызвали пожарных», - рассказала жительница дома № 39 на улице Ватутина Надежда Герасимова.

Если бы вовремя не набрали 01, сгорел бы весь трехквартирный дом. Огонь выжег все в одной комнате у соседей, пожилые мужчина и женщина позже скончались.

«У них стоял газовый баллон, хорошо, что не взорвался. Тут вообще было бы не знаю что», - признала Надежда Герасимова.

В ГУ МЧС по области констатируют: 2021 год, уходя, уносил с собой человеческие жизни, да и 2022-й в самом начале потребовал жертв. В Иванырсе Лунинского района в бане погиб 86-летний пенсионер; в Кондоле в ДТП разбился парень 22 лет.

«Среди происшествий имели место четыре пожара в надворных постройках, два пожара в жилых строениях, реагировали также при выезде на дорожно-транспортные происшествия, и было загорание мусора», - перечислил ответственный ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

В регионе созданы оперативные группы. В их составе - сотрудники главного управления МЧС по области, специалисты администраций. Проводятся ежедневные подворные обходы, людям напоминают правила пожарной безопасности.

«Работают сотрудники ГИМС на водных объектах по профилактике гибели людей на воде, все подразделения пожарной охраны находятся в режиме повышенной готовности», - добавил Сергей Петрунин.

Организованы круглосуточные дежурства. Начало нового года на посту встретили почти 700 человек.