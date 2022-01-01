Происшествия

Новый год встретили на посту почти 700 сотрудников МЧС

Печать

Такой новогодней ночи и врагу не пожелаешь. В доме на улице Ватутина до сих пор не отойдут от стресса. В одной из квартир произошел пожар.

«У сына ребенок еще маленький, я проснулась - чем-то пахнет, не понимаю. Забегаю на кухню - у нас дым! Крикнула сыну, выбежали, там дым вовсю, ребенка быстрее завернула и отнесла к соседям, вызвали пожарных», - рассказала жительница дома № 39 на улице Ватутина Надежда Герасимова.

Если бы вовремя не набрали 01, сгорел бы весь трехквартирный дом. Огонь выжег все в одной комнате у соседей, пожилые мужчина и женщина позже скончались.

«У них стоял газовый баллон, хорошо, что не взорвался. Тут вообще было бы не знаю что», - признала Надежда Герасимова.

В ГУ МЧС по области констатируют: 2021 год, уходя, уносил с собой человеческие жизни, да и 2022-й в самом начале потребовал жертв. В Иванырсе Лунинского района в бане погиб 86-летний пенсионер; в Кондоле в ДТП разбился парень 22 лет.

«Среди происшествий имели место четыре пожара в надворных постройках, два пожара в жилых строениях, реагировали также при выезде на дорожно-транспортные происшествия, и было загорание мусора», - перечислил ответственный ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

В регионе созданы оперативные группы. В их составе - сотрудники главного управления МЧС по области, специалисты администраций. Проводятся ежедневные подворные обходы, людям напоминают правила пожарной безопасности.

«Работают сотрудники ГИМС на водных объектах по профилактике гибели людей на воде, все подразделения пожарной охраны находятся в режиме повышенной готовности», - добавил Сергей Петрунин.

Организованы круглосуточные дежурства. Начало нового года на посту встретили почти 700 человек.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте