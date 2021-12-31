Происшествия

В ДТП на улице Строителей в Пензе пострадал водитель ВАЗа

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В ГИБДД прокомментировали жесткое дорожно-транспортное происшествие, случившееся на улице Строителей вечером в четверг, 30 декабря.

По предварительным данным, в 19:50 напротив дома № 31 столкнулись ВАЗ-2115 с 45-летним водителем и ГАЗ, которым управлял 42-летний мужчина.

После удара легковое авто превратилось в груду металла. У грузовика оказалась поврежденной передняя часть.

В результате аварии пострадали два человека: водитель ВАЗа (его госпитализировали с травмами) и 42-летняя пассажирка ГАЗа (медики осмотрели ее на месте и отпустили).

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — кадр с видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Страсти какие!

Гость||

улица Строителе??? где такая

Гость||

Пьяная дорога

Гость||

Доколе?

Имя: Гость
Комментарий:

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