При пожаре на Шуисте эвакуировали 6 детей и 16 взрослых

30.12.2021 | 09:18

Вечером в среду, 29 декабря, в микрорайоне Шуист в Пензе произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме № 23а на улице Клары Цеткин поступило на пульт дежурного в 19:50.

На место пожара выехали 20 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и четыре спецавтомобиля.

«Выгорела комната на площади 10 кв. м в однокомнатной квартире. Спасены три человека, еще 22 (среди них шесть детей) эвакуированы», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

Что могло стать причиной возгорания, не сообщается. По факту случившегося проводится проверка.