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Происшествия

В Пензе на видео попал момент наезда маршрутки на девушку

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В Пензе автобус малой вместимости сбил девушку-пешехода. ДТП, случившееся во вторник, 28 декабря, на улице Пугачева, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

На кадрах видно, что девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Она благополучно преодолела половину пути, но дойти до тротуара не смогла - ее сбил автомобиль «ГАЗ». От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Очевидцы сообщили, что пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи. Однако в региональном управлении ГИБДД уточнили, что помощь ей оказали на месте, после чего отпустили.

Пострадавшая - девушка 2003 года рождения. Микроавтобусом управлял мужчина 1979-го. По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Там чьи то яйца лежали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Нигде спасения нет!

Гость||

Один сдачу давал, другая в наушниках музыку слушала. Такое ощущение, что они друг друга не увидели. Ну ладно, чёрного пешехода на неосвещенном переходе, а вот машину с фарами. Удивительно, как некоторые упорно не хотят жить. Как-будто 100 жизней в рукаве.

Имя: Гость
Комментарий:

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