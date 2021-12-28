В Пензе на видео попал момент наезда маршрутки на девушку

28.12.2021 | 19:17

В Пензе автобус малой вместимости сбил девушку-пешехода. ДТП, случившееся во вторник, 28 декабря, на улице Пугачева, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

На кадрах видно, что девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Она благополучно преодолела половину пути, но дойти до тротуара не смогла - ее сбил автомобиль «ГАЗ». От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Очевидцы сообщили, что пострадавшую увезли на автомобиле скорой помощи. Однако в региональном управлении ГИБДД уточнили, что помощь ей оказали на месте, после чего отпустили.

Пострадавшая - девушка 2003 года рождения. Микроавтобусом управлял мужчина 1979-го. По факту случившегося проводится проверка.