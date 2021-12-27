В утренней аварии на ул. Беляева травмы получили два водителя

27.12.2021 | 14:50

В понедельник, 27 декабря, горожанин в «Чате водителей Пензы» мессенджера Viber поделился роликом с места аварии на улице Беляева.

Он отметил, что ДТП случилось напротив университета архитектуры и строительства.

На кадрах - легковушки, которые после удара вынесло на обочину. Один человек лежит на земле, к нему на помощь поспешили очевидцы. На место ДТП прибыли медики.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, у дома № 16 около 10:50 столкнулись ВАЗ-2114 с 21-летнем молодым человеком и «Лада-Ларгус», личность водителя которой устанавливается.

Оба автомобилиста получили в ДТП травмы и обратились в медучреждение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.