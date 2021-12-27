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Происшествия

В Пензе назвали возможную причину пожара, в котором погибли супруги

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В Пензе организована доследственная проверка по факту смерти супружеской четы. Мужчина и женщина погибли при пожаре, который случился в квартире дома в 1-м Осоавиахимовском проезде вечером в воскресенье, 26 декабря.

Тела мужчины 1978 года рождения и женщины 1979 года рождения обнаружили после ликвидации огня.

«При осмотре на погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или же эксплуатация электроприборов.

После проведения проверки следователи примут процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Очень страшно! Остался сиротой мальчик, ученик 4 класса, школы 60.

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