В Кузнецком районе в ДТП с фурой пострадал водитель «Приоры»

27.12.2021 | 14:17

В Кузнецком районе столкнулись большегруз и «Лада-Приора». ДТП случилось на трассе М5 около 19:10 в воскресенье, 26 декабря.

Кадры с последствиями аварии опубликовали в группе «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. Автор отметил, что они сделаны на пересечении дорог в Малый Труев и Евлашево.

В объектив камеры попала стоящая на обочине фура, за ней скрывается разбитая легковушка.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали, что на 771-м километре трассы М5 столкнулись «Приора» под управлением 29-летнего мужчины и грузовик IVECO с прицепом с 30-летним шофером.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Медики приняли решение о его госпитализации.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.