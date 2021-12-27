На трассе М5 в Пензе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

27.12.2021 | 17:39

В понедельник, 27 декабря, на трассе М5 в пределах Пензы случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

О нем в социальных сетях рассказали очевидцы. Кадры с места инцидента появились в группе «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. Камера запечатлела Renault с разбитой передней частью. Автомобиль второго участника аварии тоже получил механические повреждения.

Очевидцы сообщили о пробке, которую вызвала авария.

В отделении пропаганды УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что, по предварительным данным, ДТП случилось на 628-м километре трассы М5 около 13:45.

Столкнулись Datsun с 34-летней женщиной за рулем и Renault Logan под управлением 48-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Медики оказали им помощь на месте, а затем отпустили.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.