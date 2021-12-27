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Происшествия

На трассе М5 в Пензе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

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В понедельник, 27 декабря, на трассе М5 в пределах Пензы случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

О нем в социальных сетях рассказали очевидцы. Кадры с места инцидента появились в группе «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. Камера запечатлела Renault с разбитой передней частью. Автомобиль второго участника аварии тоже получил механические повреждения.

Очевидцы сообщили о пробке, которую вызвала авария.

В отделении пропаганды УГИБДД сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что, по предварительным данным, ДТП случилось на 628-м километре трассы М5 около 13:45.

Столкнулись Datsun с 34-летней женщиной за рулем и Renault Logan под управлением 48-летнего мужчины.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Медики оказали им помощь на месте, а затем отпустили.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото, видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Это разве иномарки?)

Гость||

Реноху жалко. Мне бы такую в деревню, сносу бы не было, а тут полупьяная-полусраная прокладка за руль прыгнула, шашечки напялила и машину угробила

Гость||

Датсунов как-то мало на дорогах стало. Я думал, они все сгнили давно, ан-нет, ездють и даже бьються :-)

Имя: Гость
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