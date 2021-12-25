Происшествия

В Пензе двое парней ограбили елочный базар

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Поздним вечером в четверг, 23 декабря, на елочном базаре на проспекте Строителей в Пензе произошел криминальный инцидент.

В 23:00 охранник закрыл торговую точку. В этот момент двое парней на его глазах схватили елку стоимостью 2 000 рублей и убежали с ней.

Охранник немедленно позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. По адресу выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Работник елочного базара, встретивший правоохранителей, описал похитителей новогоднего дерева. Получив приметы, росгвардейцы направились на поиск.

«При отработке близлежащей территории схожие по приметам граждане были задержаны, позднее их опознал охранник. Для дальнейшего разбирательства молодых людей передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость||

Братья Гринч

Гость||

Таких дебилов наделяют правом голоса ещё. Чтобы выборы прошли успешно.

Гость||

Маленькой ёлочки холодно зимой,

Из проспект строителей взяли мы домой

Наручники повесили встали в хоровод

Весело весело встретим новый год!

А прально ёлки холодно домой погреться забрали.

Гость||

Какая такая ёлка 2000 а документ есть.

Гость||

Барыгу хотели кинуть.

Гость||

Охранник ёлочек ?

Гость||

Барыги чёрный нал делают

Гость||

Надо же, БИЗНЕСМЕНОВ обокрали))))

Гость||

Гость писал(a):

Таких дебилов наделяют правом голоса ещё. Чтобы выборы прошли успешно
как будто ты считаешь что право голоса это что то такое важное

Гость||

Гость писал(a):

Надо же, БИЗНЕСМЕНОВ обокрали))))
бузинистов которые елки у леса отнимают и потом 31 выбросят остатки по принципу не себе не людям

Гость||

Гость писал(a):

Какая такая ёлка 2000 а документ есть.
кто устанавливает цены 2000 руб за елочку когда зарплата у многих 20000, десятинный налог?????????? и не известно еще кто кого ограбил, эти пацаны или их эти бизенесмэны

Гость||

У них была установка весело встретить Новый год! Не повезло, надо было обойтись стишками и басней, без сарказма разумеется.

Гость||

Толи ещё будет!

Гость||

К комментаторам такие в квартиру или авто могут залесить. Веселиться будете???

Гость||

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Имя: Гость
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