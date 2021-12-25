В Пензе двое парней ограбили елочный базар

25.12.2021 | 10:11

Поздним вечером в четверг, 23 декабря, на елочном базаре на проспекте Строителей в Пензе произошел криминальный инцидент.

В 23:00 охранник закрыл торговую точку. В этот момент двое парней на его глазах схватили елку стоимостью 2 000 рублей и убежали с ней.

Охранник немедленно позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. По адресу выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Работник елочного базара, встретивший правоохранителей, описал похитителей новогоднего дерева. Получив приметы, росгвардейцы направились на поиск.

«При отработке близлежащей территории схожие по приметам граждане были задержаны, позднее их опознал охранник. Для дальнейшего разбирательства молодых людей передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.