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Происшествия

В Пензе двое пассажиров сбежали от таксиста, не желая платить

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В ночь на вторник, 14 декабря, в Пензе произошел инцидент, в котором пострадавшей стороной оказался водитель такси. Он вез двух пассажиров на дальнее расстояние - около 150 километров.

Когда около 1:00 машина прибыла в Пензу, пассажиры отказались платить, вышли из салона, остановили проезжавший мимо автомобиль и уехали на нем.

Таксист позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Ориентировка на транспортное средство была передана всем ближайшим экипажам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

«На въезде в Пензу росгвардейцы остановили ВАЗ-2110, в котором находились подозреваемые граждане. Правоохранители опросили водителя такси, который все время ехал за их машиной. Он подтвердил, что именно эти люди отказались оплачивать проезд на сумму 3 200 рублей», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Мужчины 46 и 56 лет объяснили свой побег из такси двумя причинами: во-первых, они посчитали цену за поездку завышенной, а во-вторых, у них просто не было денег. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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