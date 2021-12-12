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Происшествия

В Пензе задержали мужчину, напавшего на приятеля с топором

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На улице Дзержинского в Пензе 37-летний мужчина вооружился топором и нанес приятелю травму.

Сообщения о конфликте в одной из квартир сотрудники Росгвардии получили в 9:35. Когда правоохранители прибыли на место, их встретил сам пострадавший.

Он рассказал, что во время застолья поссорился с приятелем. Разозленный собутыльник схватил топор и ударил его им по кисти руки.

Росгвардейцы поднялись в квартиру и задержали агрессора. Для оказания помощи раненому они вызвали бригаду скорой помощи.

«Хулигана для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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