В Пензе задержали мужчину, напавшего на приятеля с топором

12.12.2021 | 10:41

На улице Дзержинского в Пензе 37-летний мужчина вооружился топором и нанес приятелю травму.

Сообщения о конфликте в одной из квартир сотрудники Росгвардии получили в 9:35. Когда правоохранители прибыли на место, их встретил сам пострадавший.

Он рассказал, что во время застолья поссорился с приятелем. Разозленный собутыльник схватил топор и ударил его им по кисти руки.

Росгвардейцы поднялись в квартиру и задержали агрессора. Для оказания помощи раненому они вызвали бригаду скорой помощи.

«Хулигана для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.