В 2021 году в Пензенской области под поезд попали 15 человек

10.12.2021 | 13:38

С начала 2021 года в Пензенской области на железнодорожных путях травмировались 15 человек. Для 10 из них, в том числе 1 несовершеннолетнего, встреча с поездом оказалась смертельной.

Данные за 11 месяцев в пятницу, 10 декабря, обнародовала служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«За аналогичный период прошлого года в Пензенской области зафиксировано 6 случаев травмирования (в том числе 1 несовершеннолетнего), все - со смертельным исходом», - добавили специалисты.

В 2021-м последняя трагедия произошла 30 ноября на станции Пенза-II. Тогда под поездом погиб житель областного центра, 1963 года рождения.

«Установлено, что мужчина, находясь в капюшоне, переходил железнодорожные пути с велосипедом в руках. Машинист, увидев человека на пешеходном переходе, подал звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось», - напомнили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.