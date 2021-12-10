Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|14:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В 2021 году в Пензенской области под поезд попали 15 человек

Печать

С начала 2021 года в Пензенской области на железнодорожных путях травмировались 15 человек. Для 10 из них, в том числе 1 несовершеннолетнего, встреча с поездом оказалась смертельной.

Данные за 11 месяцев в пятницу, 10 декабря, обнародовала служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«За аналогичный период прошлого года в Пензенской области зафиксировано 6 случаев травмирования (в том числе 1 несовершеннолетнего), все - со смертельным исходом», - добавили специалисты.

В 2021-м последняя трагедия произошла 30 ноября на станции Пенза-II. Тогда под поездом погиб житель областного центра, 1963 года рождения.

«Установлено, что мужчина, находясь в капюшоне, переходил железнодорожные пути с велосипедом в руках. Машинист, увидев человека на пешеходном переходе, подал звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось», - напомнили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото Центрального МСУ на транспорте СК России
0
0
0
0
 
Гость||

ШТОШ...

Гость||

Бабы ещё нарожают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте