На улице Ставского в Пензе под колеса машины попала женщина

В четверг, 9 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о пешеходе, которого сбили на улице Ставского в Пензе.
Подробности о ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.
По предварительным данным, авария произошла около 9:20 напротив дома № 9 на улице Ставского. 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage наехал на 56-летнюю женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Вечером 29 ноября пешехода сбили на улице Аустрина в Пензе. Наезд совершил 41-летний водитель Chevrolet Cruze. Под колеса попал его ровесник. Мужчину доставили в больницу, он скончался там от полученных травм.
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Где шла?как корова посреди дороги,вот и поделом.