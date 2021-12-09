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Происшествия

На улице Ставского в Пензе под колеса машины попала женщина

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В четверг, 9 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о пешеходе, которого сбили на улице Ставского в Пензе.

Подробности о ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По предварительным данным, авария произошла около 9:20 напротив дома № 9 на улице Ставского. 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage наехал на 56-летнюю женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 29 ноября пешехода сбили на улице Аустрина в Пензе. Наезд совершил 41-летний водитель Chevrolet Cruze. Под колеса попал его ровесник. Мужчину доставили в больницу, он скончался там от полученных травм.

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Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость||

Где шла?как корова посреди дороги,вот и поделом.

Гость||

там капец какой неудобный пешеходный переход для водителей. Когда едешь со стороны Революционной, смотришь налево, чтобы пропустить с Захарова тех кто едет по главной... и тут оп! и справа пешеход...

Гость||

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

Гость||

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

___

Очередной фантазёр. У нас одна пропаганда - безответственности автомобилистов. Вернись в реальность.

Гость||

Гость писал(a):

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

___

Очередной фантазёр. У нас одна пропаганда - безответственности автомобилистов. Вернись в реальность.

Очередной дурачок. Автомобилист отвечает за все. Ответственности на пешеходах нет. Вернись в реальность и не благодари.

Имя: Гость
Комментарий:

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