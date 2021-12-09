На улице Ставского в Пензе под колеса машины попала женщина

09.12.2021 | 11:51

В четверг, 9 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о пешеходе, которого сбили на улице Ставского в Пензе.

Подробности о ДТП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

По предварительным данным, авария произошла около 9:20 напротив дома № 9 на улице Ставского. 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage наехал на 56-летнюю женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 29 ноября пешехода сбили на улице Аустрина в Пензе. Наезд совершил 41-летний водитель Chevrolet Cruze. Под колеса попал его ровесник. Мужчину доставили в больницу, он скончался там от полученных травм.