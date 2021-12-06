В Пензе задержали пассажира такси, который отказался оплатить проезд

В Пензе неоплаченный проезд в такси едва не стал причиной рукоприкладства. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 6 декабря, в Заводском микрорайоне.
«В третьем часу ночи сотрудники группы задержания вневедомственной охраны получили сообщение о том, что на Заводском шоссе происходит конфликт между пассажиром и водителем такси. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии незамедлительно пресекли развитие конфликта, который перерастал в драку», - рассказали представители регионального управления Росгвардии.
Водитель автомобиля рассказал, что клиент отказался оплатить проезд и попытался скрыться во дворе.
Пассажира (им оказался мужчина 1987 года рождения) задержали и передали сотрудникам полиции. По факту случившегося проводится проверка.
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