В Сети появилось видео момента взрыва в доме в поселке Заря

05.12.2021 | 14:12

Пользователь в группе chp_penza соцсети Instagram поделился кадрами, запечатлевшими момент взрыва газа в жилом доме на улице Вигеля в поселке Заря. ЧП случилось в ночь на субботу, 4 декабря, в 0:54.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что несчастный случай произошел из-за скопления в доме газовоздушной смеси. После хлопка газа двухэтажное строение общей площадью 150 кв. м охватил огонь, оно было полностью уничтожено, остались лишь руины.

Пострадал 37-летний хозяин дома, ему удалось выбраться и позвать на помощь. Медики госпитализировали мужчину в ожоговое отделение областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

Задело и дом по соседству. Фрагменты стены разрушенного жилища повредили его фасад.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину ЧП.