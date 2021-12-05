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Происшествия

В Сети появилось видео момента взрыва в доме в поселке Заря

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Пользователь в группе chp_penza соцсети Instagram поделился кадрами, запечатлевшими момент взрыва газа в жилом доме на улице Вигеля в поселке Заря. ЧП случилось в ночь на субботу, 4 декабря, в 0:54.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что несчастный случай произошел из-за скопления в доме газовоздушной смеси. После хлопка газа двухэтажное строение общей площадью 150 кв. м охватил огонь, оно было полностью уничтожено, остались лишь руины.

Пострадал 37-летний хозяин дома, ему удалось выбраться и позвать на помощь. Медики госпитализировали мужчину в ожоговое отделение областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

Задело и дом по соседству. Фрагменты стены разрушенного жилища повредили его фасад.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину ЧП.

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Источник — видео https://www.instagram.com/chp_penza/
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Гость||

Малевич!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

поделился кадрами, запечатлевшими момент взрыва газа в жилом доме на улице Вигеля в поселке Заря.
Очень не толерантный заголовок и описание в заметке!

Ведь запретили же употреблять такие слова! Велели писать успокаивающие, типа "Хлопок".

Гость||

Правильно не украл а хапнул.Так толетарней правда.

Гость||

норм хлопок

Гость||

Вот это хлопнуло

Гость||

Ровненько так домишко разлетелось почти отходов нет. Может хоть за страховано было. Наверное без проекта лепили вот и бабахнуло

Гость||

Это может случиться с каждым! Будьте бдительны.

Гость||

это работа петуха

Гость||

А я там какал недавно!

Гость||

Развратные девки жаждут секса - приди и сними (без денег и подарков), просто секс, вот ---- http://bit.do/bazis

Имя: Гость
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