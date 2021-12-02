На улице Ворошилова в Пензе босой парень разбил стекло машины

В четверг, 2 декабря, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП в центре Пензы.
«Ворошилова, 14. Время 12.30. Неадекватный человек разбил кирпичом стекло и убежал. Был босиком, без обуви», - написал автор поста.
На фото запечатлен автомобиль с распахнутой водительской дверцей. Все сиденье усыпано битым стеклом.
«Наверно, не понравилось, что машина на газоне припаркована», «Кто-то тик-ток снял», - сыронизировали комментаторы.
В полиции подтвердили информацию.
«На телефон 02 поступило сообщение о том, что на улице Ворошилова молодой человек разбил кирпичом окно автомобиля. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемого нашли по приметам, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.
В пресс-службе добавили, что личность задержанного уже установлена, сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Жуткий район , одни наркоманы и алкаши ! А какая там пьяная дорога - одни ухабы , да ещё канализация течёт из колодца. Ад для жизни , жильцы гнилые - живут в грязи и вони. Мусор там таскают за забор, а по весне его трактаром разгребать будут.Немудрено, что в таком месте нашёлся отмороженный без обуви и с кирпячом.Нормальные люди в таких условиях жить не будут !