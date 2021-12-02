На улице Ворошилова в Пензе босой парень разбил стекло машины

02.12.2021 | 16:17

В четверг, 2 декабря, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП в центре Пензы.

«Ворошилова, 14. Время 12.30. Неадекватный человек разбил кирпичом стекло и убежал. Был босиком, без обуви», - написал автор поста.

На фото запечатлен автомобиль с распахнутой водительской дверцей. Все сиденье усыпано битым стеклом.

«Наверно, не понравилось, что машина на газоне припаркована», «Кто-то тик-ток снял», - сыронизировали комментаторы.

В полиции подтвердили информацию.

«На телефон 02 поступило сообщение о том, что на улице Ворошилова молодой человек разбил кирпичом окно автомобиля. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемого нашли по приметам, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что личность задержанного уже установлена, сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.