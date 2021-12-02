Происшествия

На улице Ворошилова в Пензе босой парень разбил стекло машины

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В четверг, 2 декабря, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о ЧП в центре Пензы.

«Ворошилова, 14. Время 12.30. Неадекватный человек разбил кирпичом стекло и убежал. Был босиком, без обуви», - написал автор поста.

На фото запечатлен автомобиль с распахнутой водительской дверцей. Все сиденье усыпано битым стеклом.

«Наверно, не понравилось, что машина на газоне припаркована», «Кто-то тик-ток снял», - сыронизировали комментаторы.

В полиции подтвердили информацию.

«На телефон 02 поступило сообщение о том, что на улице Ворошилова молодой человек разбил кирпичом окно автомобиля. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Подозреваемого нашли по приметам, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что личность задержанного уже установлена, сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Жуткий район , одни наркоманы и алкаши ! А какая там пьяная дорога - одни ухабы , да ещё канализация течёт из колодца. Ад для жизни , жильцы гнилые - живут в грязи и вони. Мусор там таскают за забор, а по весне его трактаром разгребать будут.Немудрено, что в таком месте нашёлся отмороженный без обуви и с кирпячом.Нормальные люди в таких условиях жить не будут !

Гость||

почти точная информация

Гость||

но люди живут

Гость||

Кирпичей там много валяется , а вот где он обувь оставил ? И куда он убежал ?

Sergeevich||

Гость писал(а):

> но люди живут

========================

Жизни нет, но вы живите.

Гость||

Так они и не жалуются никуда, их и их детей всё устраивает- в говне и на говне живут , да ещё сами это говно и делают.Кирпичиком махаются, так стоянку ищут - с одной стороны газели груз-такси, а с другой - дорога закрыта.Там тропка к Перекрёстку , так весь район по этой клоаке ходить вынужден.

Имя: Гость
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