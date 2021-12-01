Происшествия

В Пензе ищут водителя, который врезался в киоск и скрылся

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В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 15 ноября в районе Окружной.

По предварительным данным, в 16:00 напротив дома № 38г на улице Аксакова неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в киоск, после чего скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба к свидетелям позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-90-21, 59-90-23, 59-90-24, 59-90-47 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинеты № 16, 17, 18», - сообщили в отделении пропаганды управления.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

неизвестный водитель на неустановленном автомобиле
Может и ДТП не было?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

неизвестный водитель на неустановленном автомобиле
Неизвестно как неизвестно зачем неизвестно по каким обстоятельствам неизвестно где был не поймем в какой момент.

Мы дурачки.

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