В Пензе ищут водителя, который врезался в киоск и скрылся

01.12.2021 | 16:25

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 15 ноября в районе Окружной.

По предварительным данным, в 16:00 напротив дома № 38г на улице Аксакова неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в киоск, после чего скрылся с места аварии.

«Убедительная просьба к свидетелям позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-02, 59-90-05, 59-90-21, 59-90-23, 59-90-24, 59-90-47 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинеты № 16, 17, 18», - сообщили в отделении пропаганды управления.