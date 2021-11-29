В Пензе на ул. Карпинского под машину попали два школьника

29.11.2021 | 17:01

В Пензе два мальчика 2005 года рождения пострадали в ДТП. Авария случилась на улице Карпинского в воскресенье, 28 ноября.

Около 20:55 19-летний водитель Skoda Octavia сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Подростки получили травмы, медики приняли решение об их госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

28 августа на улице Пушкина в Пензе насмерть сбили 65-летнего мужчину на пешеходном переходе. 32-летний водитель Mazda двигался на большой скорости, которую он не сбросил перед зеброй, и не заметил двух людей, пересекавших проезжую часть. Один из пешеходов успел отскочить, другой попал под колеса и погиб на месте от полученных травм.