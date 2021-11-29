Происшествия

В Пензе на ул. Карпинского под машину попали два школьника

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В Пензе два мальчика 2005 года рождения пострадали в ДТП. Авария случилась на улице Карпинского в воскресенье, 28 ноября.

Около 20:55 19-летний водитель Skoda Octavia сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Подростки получили травмы, медики приняли решение об их госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

28 августа на улице Пушкина в Пензе насмерть сбили 65-летнего мужчину на пешеходном переходе. 32-летний водитель Mazda двигался на большой скорости, которую он не сбросил перед зеброй, и не заметил двух людей, пересекавших проезжую часть. Один из пешеходов успел отскочить, другой попал под колеса и погиб на месте от полученных травм.

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Гость||

А почему в 20-55 16- летние оболтусы гуляли на проезжей части дороги?

Отметили воскресенье как их папашки?

Гость||

Школьники имели право гулять до 22 часов.

Гость||

Гость писал(а):

> А почему в 20-55 16- летние оболтусы гуляли на проезжей части дороги?

> Отметили воскресенье как их папашки?

Придурок, по себе и своему папашке не суди. Подростки переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

Гость||

Гость писал(a):

А почему в 20-55 16- летние оболтусы гуляли на проезжей части дороги?

Отметили воскресенье как их папашки?

А что у нас комендантский час или военное положение? Как хорошо и спокойно было во времена СССР.

Гость||

Очень плохое освещения дорог. Чтоб успеть среагировать на помехи скорость должна не превышать 50. Не отвлекаться не болтать торащить глаза. Только так нодо ездить по нашему городу

Гость||

А почему в 20-55 16- летние оболтусы гуляли на проезжей части дороги?

Отметили воскресенье как их папашки? ТЫ КРЕТИН. РЕБЯТА ШЛИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД. И ИДТИ МОГЛИ И С ТРЕНИРОВКИ, И С ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ, И ТАК ДАЛЕЕ.

Гость||

Это красный петух поднялся

Гость||

Один пропускает другой давит это наши водятлы. Таких все больше и больше.

Гость||

16 лет-это кони, которые уже квасят не по-детски, нашли детей, они морду набьют взрослым только щурься, знаю не по наслышан, у меня племянник в 6 гимназии в 10 классе, так они уже коттеджи на д/р снимают и квасят до утра с согласия мамок и папок, которые это оплачивают!

Гость||

В воскресенье вечером ни с каких тренировок и курсов не могут идти, шли из к&б наверняка, где старшие товарисчи им купили продукты.

Гость||

Гость писал(а):

> 16 лет-это кони, которые уже квасят не по-детски, нашли детей, они морду

> набьют взрослым только щурься, знаю не по наслышан, у меня племянник в 6

> гимназии в 10 классе, так они уже коттеджи на д/р снимают и квасят до утра

> с согласия мамок и папок, которые это оплачивают!

По своему племяннику, по своему гнилому роду не суди.

Гость||

Гость писал(а):

> В воскресенье вечером ни с каких тренировок и курсов не могут идти, шли из

> к&б наверняка, где старшие товарисчи им купили продукты.

Ты лечиться не пробовал?

Гость||

Так у племянника весь класс такой, а в обычных школах и того хлеще, а ты проверь своих детишек, если есть, а то очнёшься, а они алкаши уже законченные, наивник

Гость||

Пройдитесь вечером по Московской, а не сидите перед теликами, дурачки, там все с пакетами и очередь в Бристоле!

Гость||

Быдло-комментаторы, по своему отродью недоразвитому судите?

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Имя: Гость
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