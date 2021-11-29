Происшествия

Пензенец попал в смертельную аварию с двумя фурами в Рязанской области

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В воскресенье, 28 ноября, 35-летний житель Пензы погиб в аварии на трассе М5 в Рязанской области.

По предварительным данным, ДТП случилось на 287-м километре дороги около 18:10. Пензенец за рулем «Газели» ехал в сторону Москвы. Мужчина не справился с управлением и врезался в большегруз Volvo с 58-летним водителем из Саратова. От удара «Газель» отшвырнуло, и машина столкнулась с другой фурой Volvo с 56-летним жителем Пензенской области за рулем.

Четвертым участником аварии стал 40-летний москвич, управлявший Citroen Jumper. Мужчина уходил от столкновения, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, водитель автомашины «Газель» погиб, а 35-летний пассажир автомашины «Газель» госпитализирован», - рассказали в Госавтоинспекции по Рязанской области.

По факту случившегося сейчас проводят проверку.

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Источник — фото Госавтоинспекции по Рязанской области
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Гость||

Красный петух неспокоен опять

Гость||

фура это страшно

Гость||

Прям глупой мордой треснулся?

Гость||

опять фура кого то заломала, очень жаль и очень страшно от наших дорог

Гость||

Привитый?

Гость||

А РЖД продолжает повышать тарифы на грузоперевозки...

Во всём мире основную часть грузов перевозят железными дорогами, а у нас свой особый путь с многочисленными авариями и смертями на дорогах.

Гость||

Гость писал(a):

А РЖД продолжает повышать тарифы на грузоперевозки...

Во всём мире основную часть грузов перевозят железными дорогами, а у нас свой особый путь с многочисленными авариями и смертями на дорогах.

согласен, долой фуры-убийцы с наших дорог

Гость||

Гость писал(a):

опять фура кого то заломала, очень жаль и очень
Да некого тебе не жаль, не ври нам тут

Гость||

Гость писал(a):

Во всём мире основную часть грузов
Дурачек опять

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек опять
ДурачОк пищит. Своих ищет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2021 16:12|

Красный петух неспокоен опять

тут всем кажется что ты никогда не успокоишься

Имя: Гость
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