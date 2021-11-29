Пензенец попал в смертельную аварию с двумя фурами в Рязанской области

29.11.2021 | 15:54

В воскресенье, 28 ноября, 35-летний житель Пензы погиб в аварии на трассе М5 в Рязанской области.

По предварительным данным, ДТП случилось на 287-м километре дороги около 18:10. Пензенец за рулем «Газели» ехал в сторону Москвы. Мужчина не справился с управлением и врезался в большегруз Volvo с 58-летним водителем из Саратова. От удара «Газель» отшвырнуло, и машина столкнулась с другой фурой Volvo с 56-летним жителем Пензенской области за рулем.

Четвертым участником аварии стал 40-летний москвич, управлявший Citroen Jumper. Мужчина уходил от столкновения, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, водитель автомашины «Газель» погиб, а 35-летний пассажир автомашины «Газель» госпитализирован», - рассказали в Госавтоинспекции по Рязанской области.

По факту случившегося сейчас проводят проверку.