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Происшествия

У памятника Победы в ДТП с двумя машинами пострадал пешеход

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В воскресенье, 26 сентября, у памятника Победы в Пензе столкнулись две легковушки. Травмы в аварии получил пешеход.

Кадры с места происшествия появились в группе автомобилистов «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. В объектив камеры попал автомобиль Chevrolet. Чуть позже появилась информация о прибывших на место аварии бригадах скорой.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что, по предварительным данным, ДТП случилось в 11:15 напротив дома № 1 на улице Карпинского.

Участниками стали 20-летняя девушка, управлявшая Chevrolet, и 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107.

После удара иномарка сбила пешехода, 69-летнюю женщину. Очевидцы написали, что у нее открытый перелом ноги и разбита голова.

«Пешеход госпитализирована», - добавили в Госавтоинспекции.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку.

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Источник — видео, фото instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

После удара иномарка сбила пешехода, 69-летнюю женщину.
На островке безопасности. Зачем гонять в дождь.

Гость||

Сгноить тупорылых дебилов...

Гость||

Да она с дружками града не взирая на погоду. Самое странное, родители не подъехали. Видно, из далека... И никаких эмоций на лице..

Гость||

*гнала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После удара иномарка сбила пешехода, 69-летнюю женщину. Очевидцы написали, что у нее открытый перелом ноги и разбита голова.

«Пешеход госпитализирована», - добавили в Госавтоинспекции.

penzainform.ru писал(a):
20-летняя девушка, управлявшая Chevrolet, и 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107
Два молодых дебилоида угробили пенсионерку на островке безопасности!

Имя: Гость
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