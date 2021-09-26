У памятника Победы в ДТП с двумя машинами пострадал пешеход

В воскресенье, 26 сентября, у памятника Победы в Пензе столкнулись две легковушки. Травмы в аварии получил пешеход.
Кадры с места происшествия появились в группе автомобилистов «Сова Пенза Авто» соцсети Instagram. В объектив камеры попал автомобиль Chevrolet. Чуть позже появилась информация о прибывших на место аварии бригадах скорой.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что, по предварительным данным, ДТП случилось в 11:15 напротив дома № 1 на улице Карпинского.
Участниками стали 20-летняя девушка, управлявшая Chevrolet, и 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107.
После удара иномарка сбила пешехода, 69-летнюю женщину. Очевидцы написали, что у нее открытый перелом ноги и разбита голова.
«Пешеход госпитализирована», - добавили в Госавтоинспекции.
Сейчас по факту случившегося проводят проверку.
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penzainform.ru писал(a):На островке безопасности. Зачем гонять в дождь.