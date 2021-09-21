В Пензе столкнулись машина скорой и маршрутка из Заречного

21.09.2021 | 09:13

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи и пассажирского микроавтобуса из Заречного. Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 сентября, на пересечении улиц Урицкого и Суворова.

«Время 20:44. По словам пострадавших, маршрутное такси, не убедившись в безопасности маневра, повернуло перед автомобилем скорой помощи, которая двигалась на вызов. Как утверждают медики, они двигались на зеленый свет, а водитель пассажирского такси пытался проскочить перед ними», - рассказал очевидец в Instagram-аккаунте @penza_novosti.

На кадрах, опубликованных очевидцами (они появились и в других сообществах в соцсетях), - микроавтобус с табличками «111» и «АМ» (этот маршрут соединяет Пензу с Заречным). У него повреждена задняя часть правого крыла. У машины скорой разбита передняя правая часть кузова.

На месте аварии работали сотрудники полиции и ДПС, прибыла еще одна бригада скорой помощи. Насколько серьезно пострадали люди, не сообщается. Официальные структуры случившееся пока не прокомментировали.