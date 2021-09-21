Происшествия

В Пензе столкнулись машина скорой и маршрутка из Заречного

Печать

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи и пассажирского микроавтобуса из Заречного. Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 сентября, на пересечении улиц Урицкого и Суворова.

«Время 20:44. По словам пострадавших, маршрутное такси, не убедившись в безопасности маневра, повернуло перед автомобилем скорой помощи, которая двигалась на вызов. Как утверждают медики, они двигались на зеленый свет, а водитель пассажирского такси пытался проскочить перед ними», - рассказал очевидец в Instagram-аккаунте @penza_novosti.

На кадрах, опубликованных очевидцами (они появились и в других сообществах в соцсетях), - микроавтобус с табличками «111» и «АМ» (этот маршрут соединяет Пензу с Заречным). У него повреждена задняя часть правого крыла. У машины скорой разбита передняя правая часть кузова.

На месте аварии работали сотрудники полиции и ДПС, прибыла еще одна бригада скорой помощи. Насколько серьезно пострадали люди, не сообщается. Официальные структуры случившееся пока не прокомментировали.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — видео instagram.com/penza_novosti
0
0
0
0
 
Гость||

Чёртов Заречный!

Гость||

Что за негатив? Заречный - город высокообразованных интеллектуальных людей...

Гость||

Пенза 19

Гость||

Заварить ворота!!

Гость||

город высокообразованных интеллектуальных лосей...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе столкнулись машина скорой и маршрутка из Заречного
penzainform.ru писал(a):
По словам пострадавших, маршрутное такси, не убедившись в безопасности маневра, повернуло перед автомобилем скорой помощи, которая двигалась на вызов. Как утверждают медики, они двигались на зеленый свет, а водитель пассажирского такси пытался проскочить перед ними
penzainform.ru писал(a):
микроавтобус с табличками «111» и «АМ»
penzainform.ru писал(a):
У него повреждена задняя часть правого крыла. У машины скорой разбита передняя правая часть кузова.
penzainform.ru писал(a):
На месте аварии работали сотрудники полиции и ДПС, прибыла еще одна бригада скорой помощи.
Маршрутчики абсолютно неадекватные персонажи. Эти водилы и на автобусах ведут себя аналогично. У частных перевозчиков другие не работают. Нужно создавать государственного перевозчика для транспортного обслуживания Пензенской агломерации: ГУП "Пензгортранс". Для государственного перевозчика закупать новые автобусы большой вместимости и обязательно троллейбусы. Принимать участие в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Маршрутки там, где это реально обоснованно, а не везде как сейчас.

Гость||

Чёртовы маршрутки!

Гость||

Гость писал(a):

Нужно создавать государственного перевозчика для транспортного обслуживания Пензенской агломерации: ГУП "Пензгортранс". Для государственного перевозчика закупать новые автобусы большой вместимости и обязательно троллейбусы. Принимать участие в федеральных программах по обновлению общественного транспорта.
Абсолютно согласен. Новое, Меркурий сдал в аренду все КаВЗ-4270-70 , те самые на которые Белозерцев выделял в 2017 г. 100 млн. руб. в аренду ООО Авто-1 до конца 2026 г. , а держатель маршрута 54 Меркурий , т.е. по сути Меркурий не имеет подвижного состава или все же имеет и сдает его себе же в аренду? А пока :В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» утвержден план мероприятий по снижению выбросов в Челябинске. В соответствии с планом правительством Российской Федерации было принято решение о выделении из федерального бюджета 1,9 млрд рублей на обновление общественного транспорта южноуральской столицы.

15 сентября пришла первая партия из 15 автобусов, всего в рамках программы «Чистый воздух» Челябинск получит 157 автобусов. За несколько лет планируется полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется. Добавим, из 157 новых машин в Челябинске будут ездить 47 автобусов марки «Волгабас» на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе. Закупка для ООО "Общественный Городской Транспорт" Челябинск которое принадлежит на 100% государству ! Т.е везде где есть гос.компании обновляется подвижной состав , а у нас все как всегда хлам с выработанным ресурсомт / Например Мерседесы Дилижанса ( раскиданные по их ИП) 1979 , 1981 г.в. , это не просто хлам , а супер хлам!/ и бочкаревская ОПГ.

Гость||

Выборы прошли, едрисня празднует, поклевали они на народ, горе-управленцы, щас отпразднуют и займутся своими делами, а народ будет кантоваться как придётся!

Гость||

На этом перекрёстке почти все маршрутные средства включая маршрутки и автобусы и такси повопачивают налево, нарушая дорожные знаки, где можно ехать по левой полосе только прямо!

Гость||

Гость писал(a):

Что за негатив? Заречный - город высокообразованных интеллектуальных людей...
интеллектуальных ЛОСЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

А в Пензе Козлов полно скачет

Гость||

Гость писал(a):

Нужно создавать государственного перевозчика для транспортного обслуживания Пензенской
Ну контора-то такая давно уж создана, правда одни чиновники там. Из числа, наверно, родственников и приближённых к ним. для их прокорма создана, так как ни автобусов, ни другого транспорта у неё нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте