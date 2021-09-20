Трагедия в Перми: пензенцев попросили быть внимательными к детям

В понедельник, 20 сентября, в Перми произошла трагедия: при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли восемь человек, более двух десятков пострадали.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался по этому поводу, опубликовав обращение к своим подписчикам в соцсетях.
«Соболезную родителям и друзьям жертв этой ужасной трагедии. Прошу взрослых уделять как можно больше внимания детям и подросткам, школьникам и студентам. Родители, педагоги, психологи, тренеры, соседи, пожалуйста, будьте внимательны к состоянию представителей молодого поколения.
Нельзя быть равнодушными, нельзя отгораживаться от общей проблемы и общей беды. Скорблю вместе с близкими погибших и пострадавших ребят», - написал Мельниченко.
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психолог не нужная профессия, только для отчета, галочки итп, никогда еще реально помощи я не видел от них, тот у кого кукушонок из гнезда стал выпадать, все равно себя проявит и ни один психолог ему не поможет