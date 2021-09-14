Без шансов: появились шокирующие кадры ДТП с КамАЗом под Кузнецом

14.09.2021 | 18:42

Легковая машина после столкновения с мощным КамАЗом превратилась в груду металлолома. Автокатастрофа унесла жизнь двух человек.

Трагедия произошла на 778-м километре трассы М5. В результате сильного удара Datsun буквально влетел под грузовик. Шансов выжить в железном месиве у людей не было.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомашины Datsun скончались на месте», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины смертельной аварии.