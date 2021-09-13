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Происшествия

На ул. Казанской в Пензе микроавтобус опрокинулся после столкновения с Kia

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Вечером в воскресенье, 12 сентября, в пензенском микрорайоне Маньчжурия случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщили ее очевидцы. Они указали, что на улице Казанской столкнулись Kia и Mercedes Sprinter. По их словам, водитель Kia врезался в боковую часть микроавтобуса, отчего последний опрокинулся и остался лежать поперек проезжей части.

«Так как это было прям передо мной, могу сказать, что было это не слабо. Въехал он ему в район заднего колеса. Благо все живы из них», - уточнил один из пользователей.

Другие отметили, что за рулем Kia находился парень 18-19 лет.

По данным на 21:00 12 сентября, сообщение о ДТП в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Пензенской области не поступало.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять местные алабаи начудили.

Гость||

Хоббиты пензенские

Гость||

penzainform.ru писал(a):

столкнулись Kia и Mercedes Sprinter.

Вот они удивились!

Гость||

Вчера на окружной что было,кто в курсе?....

Гость||

Гость писал(a):

Вчера на окружной что было,кто в курсе?....
Гейпарад?

Гость||

Гость писал(a):

Гейпарад?
Нет. Кота хоронили, с почестями.

Гость||

Гость писал(a):

Гейпарад?

Нет. Кота хоронили, с почестями.

Нет. Крестный ход.

Гость||

Гость писал(a):

Крестный ход
В потемках? Да ты никак пьян?

Гость||

на окружной что было,кто в курсе?....

Гейпарад?

Калина "въехала.....

Гость||

По вечерам на ул. Казанской, Крымской надо ставить посты ГАИ, так как творится сплошной беспредел!!! Молодые жители Дегтярного затона устраивают гонки на различного рода транспорте!Попалса автобус, в следующий раз может быть ребенок или взрослый человек! Знаков никаких нет,пешеходной части нет, значит пусть дежурят работники ГАИ!

Имя: Гость
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