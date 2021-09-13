На ул. Казанской в Пензе микроавтобус опрокинулся после столкновения с Kia

13.09.2021 | 08:06

Вечером в воскресенье, 12 сентября, в пензенском микрорайоне Маньчжурия случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщили ее очевидцы. Они указали, что на улице Казанской столкнулись Kia и Mercedes Sprinter. По их словам, водитель Kia врезался в боковую часть микроавтобуса, отчего последний опрокинулся и остался лежать поперек проезжей части.

«Так как это было прям передо мной, могу сказать, что было это не слабо. Въехал он ему в район заднего колеса. Благо все живы из них», - уточнил один из пользователей.

Другие отметили, что за рулем Kia находился парень 18-19 лет.

По данным на 21:00 12 сентября, сообщение о ДТП в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Пензенской области не поступало.