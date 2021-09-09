Происшествия

Пропавшие под Пензой дети прошли 9 км, чтобы попасть к бабушке

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Представители регионального управления МВД уточнили информацию о детях, которые пропали в Пензенской области в среду, 8 сентября, и были найдены ночью.

В пресс-службе УМВД рассказали, что сообщение о пропаже двух братьев (7 и 11 лет) и сестры (11 лет) поступило в полицию Городищенского района в 23:50. Ребята ушли из дома в Сурске и пропали. На местности начались поиски, к ним привлекли и сотрудников ГУ «ППСЦ».

Спустя два с лишним часа дети нашлись. Оказалось, они отправились к бабушке, которая живет в селе Колдаис Шемышейского района (оно находится примерно в 9 км от Сурска).

Стемнело. Ребята дошли до села и постучали в первый попавшийся дом, им открыла женщина. Она позвонила главе администрации сельсовета и рассказала о произошедшем, а тот обратился в полицию.

В результате инцидента никто из детей не пострадал.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

От хорошего дети не бегут..

Гость||

Красная шапочка по русски. Нда.

Гость||

Гость писал(a):

От хорошего дети не бегут..
Вы дурачок?

Гость||

Толковые ребята. К 15 годам свалят с этой ядовитой помойки.

Гость||

Гость писал(a):

Толковые ребята. К 15 годам свалят с этой ядовитой помойки.
С Пензы?

Гость||

эко диво,раньше пройти столько.нормальное явление......

Гость||

Раньше в школу туда и обратно по 15 км мотали и в стогах зимой ночевали.

Гость||

Гость писал(a):

От хорошего дети не бегут..
Да кто сказал, что они бежали? Просто захотели к бабушке, и пошли. Я знаю, о чем говорю - у меня их трое )

Имя: Гость
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