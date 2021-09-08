В МЧС рассказали, какая машина сгорела у автовокзала в Пензе

08.09.2021 | 17:51

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали о ЧП, которое случилось в среду, 8 сентября, в Пензе.

Сообщение, что у дома № 24 на Жемчужной горит автомобиль, поступило на пульт дежурного в 16:06. На место происшествия прибыл пожарный автомобиль с экипажем из шести человек личного состава.

«Сгорел автомобиль Scoda Rapid. Площадь пожара составила 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее фото горящего автомобиля с логотипом такси Uber и того, что от него осталось, появились в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что пламя полностью охватило машину и уничтожило ее.